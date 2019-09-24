Поезд впервые проехал по Крымскому мосту. Видео

Дизельный поезд впервые проехал по железнодорожным путям Крымского моста. Момент поездки сняли на видео. Первые кадры появились на YouTube.

В составе проехались бизнесмен Аркадий Ротенберг и руководители строительства моста через Керченский пролив. Длительность поездки составила полчаса. Об этом сообщило РИА «Новости». Ротенберг уточнил, что движение по железнодорожной части путепровода собираются открыть уже в декабре 2019 года.

Ранее стало известно, что на железнодорожной части Крымского моста монтируют системы автоматического контроля и управления движением поездов. Устройства централизации, блокировки и сигнализации должны обеспечить безопасное и комфортное движение составов.

Установка железнодорожной автоматики началась на Крымском мосту Подробнее

Мост через Керченский пролив построен для соединения Крыма и Краснодарского края. Его длина составляет 19 километров. Таким образом путепровод стал самым длинным в России.

Автомобильная часть моста открылась 15 мая 2018 года. Движение легковых машин и автобусов началось уже 16 мая.