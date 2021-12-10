Поезд утром заблокировал движение на Ярославском направлении МЖД

Пригородный поезд заблокировал движение на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), из-за чего несколько поездов отстали от назначенного графика следования. Сейчас движение восстановлено, сообщили представители Московской железной дороги.

Поезд № 6806 не смог продолжать движение на станции Ивантеевка, на отрезке пути Фрязино — Зеленый Бор. Некоторое время движение на Фрязинской ветке железной дороги производилось только до станции Болшево.

В пресс-службе Московской железной дороги «Российской газете» заявили, что остановка произошла из-за технических неполадок в 06:38.

Работники железной дороги принимают все меры для того, чтобы максимально сократить время задержки составов. Само движение было восстановлено в 08:40, сейчас поезда до Москвы и в сторону области идут с задержкой в графике на 20 минут и меньше, передало агентство «Москва».