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    10 декабря 2021, 09:45

    Поезд утром заблокировал движение на Ярославском направлении МЖД

    Движение поездов на МЖД пришлось остановить из-за поломки одного из составов

    Екатерина Боснак

    Пригородный поезд заблокировал движение на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), из-за чего несколько поездов отстали от назначенного графика следования. Сейчас движение восстановлено, сообщили представители Московской железной дороги.

    Поезд утром заблокировал движение на Ярославском направлении МЖД

    Поезд № 6806 не смог продолжать движение на станции Ивантеевка, на отрезке пути Фрязино — Зеленый Бор. Некоторое время движение на Фрязинской ветке железной дороги производилось только до станции Болшево.

    В пресс-службе Московской железной дороги «Российской газете» заявили, что остановка произошла из-за технических неполадок в 06:38.

    Работники железной дороги принимают все меры для того, чтобы максимально сократить время задержки составов. Само движение было восстановлено в 08:40, сейчас поезда до Москвы и в сторону области идут с задержкой в графике на 20 минут и меньше, передало агентство «Москва».