«Поезд Победы» прибыл в Севастополь в память о Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РИА ФАН.

Это состав — единственная в мире иммерсивная инсталляция, где посетитель 30 минут следит за ходом Великой Отечественной войны — от ее начала и до конца.

Поезд включает восемь тематических вагонов, каждый из которых посвящен определенной теме: от довоенного плацкарта до победного трофейного.

«Вот июнь 1941 года: пока еще ничего не подозревающие люди едут отдыхать, у каждого свои планы на жизнь и будущее. Еще никто из них не догадывается, что уже завтра их жизнь переменится навсегда», — рассказал волонтер.

В других вагонах представлены немецкий концлагерь, госпиталь, поле боя на передовой и полевая баня.

«Ощущение от выставки: знаете, хочется просто немного помолчать, тяжело это все было. Каждый человек, который жил в то время, — герой. Мы не должны их никогда забывать», — поделились впечатлениями волонтер.

Поезд простоит на перроне до 19 марта.

В Севастополь состав приезжает во второй раз, но в мае 2020 года многие не посетили выставку из-за коронавирусных ограничений.