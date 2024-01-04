Транспорт 04 января 2024, 13:23 Поезд «Ласточка» на час задержался во Владимирской области по пути в Москву Следователи начали проверку часовой задержки поезда «Ласточка» под Владимиром РИА «Новости»

Читать 360tv в

Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву скоростной поезд «Ласточка» на час задержался на станции во Владимирской области в минувшую среду, 3 января. Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовали проверку.

В ведомстве уточнили, что поезд остановился почти на час по технической причине на территории Владимирской области. После остановки в вагонах отключилось отопление, и пассажиры подверглись риску переохлаждения. Через час состав продолжил движение и прибыл в Москву.

Реклама

В ходе проверки следователи установят причины и обстоятельства происшествия, а также проверят качество оказания услуг. При обнаружении нарушений сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.

Это второй поезд «Ласточка», задержавшийся в пути между Нижним Новгородом и Москвой в минувшую среду, 3 января. В пресс-службе МЖД ранее сообщили об остановке состава на станции Лефортово Малого кольца Московской железной дороги на 2,5 часа. Перевозчик подчеркнул, что на движение других поездов ситуация не повлияла.