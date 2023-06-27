27 июня 2023, 14:54
Поезд к столетию московского спорта запустили в столичном метро
Тематический поезд к столетию московского спорта запустили на Сокольнической линии метро
Тематический поезд к столетию московского спорта запустили на Сокольнической линии метро, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Мы поздравляем коллег с юбилеем и к памятной дате запускаем тематический поезд, который посвящен 100-летию московского спорта.
Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта
По его словам, тематический поезд будет ходить в течение полугода. Каждый вагон посвятили важным спортивным событиям столицы. Кроме того, их украсили портреты и истории спортсменов в стиле текст-арт.
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Ранее в московском метро разместили более 250 табличек с номерами входов.
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