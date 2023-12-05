Транспорт 05 декабря 2023, 13:07 Поезд «Иволга 4.0» успешно прошел испытания Ликсутов: поезд «Иволга 4.0» выйдет на новые диаметры в Москве в 2024 году Дептранс Москвы

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Новый поезд «Иволга 4.0» успешно прошел все испытания и выйдет на диаметры уже в следующем году. Акт приемки подписала комиссия на Тверском вагоностроительном заводе, передал заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Теперь „Иволга 4.0“ получила сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного Союза. Это главный документ, который позволяет начать серийное производство поездов», — рассказал он.

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Поезд проходил испытания на скоростном перегоне Белореченская — Майкоп, а также в Щербинке и Твери. Специалисты протестировали работу всех систем поезда.

«Иволга 4.0» отличается большим количеством дверей — в вагоне их три. Это сэкономит время пассажирам при входе и выходе. В конце августа новый поезд представили на выставке «PRO||Движение. Экспо» в Санкт-Петербурге.