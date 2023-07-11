Транспорт 11 июля 2023, 19:06 Поезд «Иволга 3.0» запустили на Казанском направлении МЖД Дептранс Москвы: новый поезд «Иволга 3.0» запустили на Казанском направлении МЖД РИА «Новости»

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Запуск новых технологичных поездов «Иволга 3.0» стал частью подготовки к запуску третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров, сообщил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Первая «Иволга 3.0» уже курсирует с пассажирами на Казанском направлении железной дороги. <…> Пассажиры смогут оценить удобство новых составов, поездки на железнодорожном транспорте станут еще комфортнее. Максим Ликсутов Глава дептранса Москвы, заместитель мэра города по вопросам транспорта

Поезд успешно прошел испытания систем энергообеспечения, контактной сети и другой инфраструктуры. Кроме того, новый состав протестировали без пассажиров на всех направлениях будущих диаметров.

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«Иволгу 3.0» сконструировали специально для городских перевозок. В поезде предусмотрели больше сидений, чем в предыдущих моделях. Также вагоны оборудовали подлокотниками, беспроводными зарядками в приоконных столиках и крючками для личных вещей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что МЦД-4 запустят уже этой осенью. Новый диаметр станет полноценным наземным метро, полностью интегрированным в городскую транспортную систему.