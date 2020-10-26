Подземный переход соединит железнодорожную платформу с «Лахта центром» в Петербурге
В Санкт-Петербурге у «Лахта центра» построят железнодорожную платформу, которая появится на перегоне Новая Деревня — Лахта. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу государственной административно-технической инспекции.
По данным издания, платформу с «Лахта центром» соединит подземный пешеходный тоннель, внутри которого будут лифты для облегчения передвижения людям с ограниченными возможностями. Этот проект был одобрен филиалом Главгосэкспертизы в марте этого года.