Подсчитана экономия автовладельцев после отмены обязательного техосмотра

Депутаты Госдумы во втором чтении приняли закон об отмене обязательного технического осмотра для владельцев автомобилей. Эксперты Общероссийского народного фронта подсчитали, что российские автомобилисты теперь смогут сэкономить на этой процедуре от 100 до 200 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич напомнил, что члены ОНФ неоднократно предлагали сделать прохождение техосмотра добровольным и выступали за оформление полиса ОСАГО без диагностической карты.

Руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав потребителей» Петр Шкуматов отметил, что сейчас необходимо привести в соответствие Кодекс об административных правонарушениях и новые нормы проведения техосмотра машин.

«Если изменились правила прохождения технического осмотра, то нужно поменять и формулировки в симметричном законе», — подчеркнул он.

Новый закон предусматривает, что владельцы личных легковых автомобилей и мототранспортных средств могут проходить технический осмотр в добровольном порядке. Исключение сделали только при смене владельца машины, изменении конструкции или деталей, а также для автомобилей старше четырех лет, выставленных на продажу.

Для общественного транспорта, включая такси, а также машин, используемых в коммерческих целях, технический осмотр оставили обязательным.