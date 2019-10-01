Подростки-инвалиды из Балашихи смогут бесплатно научиться водить машину

В Балашихе подростков-инвалидов учат вождению. В городе запустили бесплатные курсы. Слушателям дают и теорию, и практику. Ребята ездят на специальных машинах для маломобильных граждан.

Кроме того, слушателей знакомят с внутренним устройством автомобиля. Все это поможет воспитанникам подготовиться к экзаменам в ГИБДД, а также овладеть навыками профессии механика.

Источник фото: телеканал «360»

Волнение внутри, в глазах — сосредоточенность. В свои 17 лет Артур захотел научиться водить, но особенности здоровья мешали это сделать. Приблизить мечту удалось благодаря курсам по автоделу. Через год юноша планирует сдавать на права. Ну, а пока — осваивает азы.

У Артура и других учеников центра «Маяк» сегодня первое занятие на площадке. Упражнения помогает выполнять инструктор. Но уже через 3-4 урока ребята смогут сами заезжать в гараж, на эстакаду и разворачиваться в замкнутом пространстве.

Поддержать ребят приехал выпускник автошколы, которая присоединилась к проекту «Маяка». Юрий, инвалид второй группы, вот уже три года водит автомобиль. Уверенно чувствует себя за рулем, с легкостью выполняет маневры.

Источник фото: телеканал «360»

«Замыкаться не надо, потому что я понимаю, что в жизни всякое бывает, но замыкаться не нужно. Надо двигаться дальше и жить, шагать в ногу со временем», — сказал Юрий Живилик.

Источник фото: телеканал «360»

Но успешной практике не состояться без теории. Изучать основы оказания первой помощи, знаки и правила дорожного движения будут в специальном автоклассе в «Маяке». Здесь же ребятам расскажут и о техническом оснащении машины. Обучат навыкам профессии автомеханика. Тут и реальный карданный вал, и ВАЗовский двигатель.

Для ребят это не только возможность получить новые знания, но и чувствовать себя полноценными людьми.

«Это повышение жизненного уровня инвалидов, позволяет передвигаться инвалиду самостоятельно, повышает его жизненный статус, позволяет самоутвердиться в обществе», — подчеркнул заведующий отделением дневного пребывания учебного центра профориентации и реабилитации «Маяк» Андрей Шерстюк.

А Артур уверен: знания пригодятся ему в повседневной жизни. И даже могут помочь определиться с будущей профессией.

«Конечно, хотел бы, чтобы немного передвигаться для себя и помогать родителям. На автомеханика решил пойти для изучения машины, чтобы знать, что там может сломаться и что может быть», — сказал Артур Гаврилов.

Источник фото: телеканал «360»

Занятия проходят два раза в неделю. Они бесплатные. Присоединиться могут люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 17 до 23 лет.