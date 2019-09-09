В Госавтоинспекции задумали дать подросткам право управлять машинами до совершеннолетия и усложнить получение прав на управление мотоциклом. Минимальный возраст мотоциклиста с правами А собираются повысить до 20 лет.

Проект поправок к федеральному закону «О безопасности дорожного движения» опубликован на портале проектов нормативных актов. В частности, предлагается дать возможность несовершеннолетним управлять транспортным средством, если в машине находится опытный взрослый водитель.

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В проекте отмечается, что сейчас подростки могут сдавать экзамены на права категорий В и С в 17 лет, но сам документ получают только в 18.

«Указанное влечет перерыв в управлении транспортными средствами до достижения установленного возраста, что может повлечь частичную утрату приобретенных знаний и навыков управления транспортными средствами», — говорится в пояснительной записке.

В связи с этим Госавтоинспекция предложила разрешить подросткам управлять машиной, но только при условии, что с ними будет находиться сопровождающее лицо со стажем вождения не меньше пяти лет.

Кроме того, большие изменения коснутся мотоциклистов. Сейчас управлять всеми видами мотоциклов можно при получении прав категории А, легкими мотоциклами при наличии прав А1, а мопедами — М. Причем последние два документа разрешается получать с 16 лет.

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Теперь в Госавтоинспекции предложили ввести категорию А2 — управление маломощными, но тяжелыми мотоциклами. Получение этих прав и опыт управления такими транспортными средствами предлагается сделать обязательным для сдачи экзамена на А. Причем получить права типа А можно будет только с 20 лет. Если не сдавать на А2 и не управлять тяжелыми, но маломощными мотоциклами, то получение прав типа А будет отложено до 24 лет.

«Навыки райдера закрепляются с течением времени. В Германии пользователь с минимальным стажем вождения младше 24 лет никогда не получит права ездить на литровом спортбайке. Уверен, обсуждаемое нововведение приведет к более осознанному подходу к выбору мотоцикла и сократит число ДТП с неопытными райдерами», — прокомментировал идею газете «Коммерсантъ» глава марки Harley-Davidson в России и СНГ Николай Попков.

В инспекции также разработали изменения для получения прав, необходимых для управления грузовиками и автобусами. Так, при отсутствии минимального стажа управлять большегрузами можно будет с 21 года, а автобусами с вместимостью более восьми мест — с 24 лет.

Сейчас поправки Госавтоинспекции проходят стадию публичного обсуждения.