Подростка заметили за рулем иномарки в Москве

На кадрах видно, что посреди трассы на проспекте Маршала Жукова подросток ведет машину, а рядом с ним сидит мужчина. На стекле легковушки наклеен значок «Ученик», но машина не принадлежит автошколе.

Предположительно, мужчина обучает мальчика вождению.

Автор ролика надеется, что историей заинтересуются правоохранительные органы. «Надеюсь, правоохранительные органы начнут проверку после просмотра данного видео», — написал он.

Ранее девятиклассник из подмосковной деревни Ермолино дождался, когда родители уснули, и забрал ключи от машины отца, чтобы прокатиться. Однако автомобиль улетел в кювет, мальчик погиб на месте.

А в мае водитель такси посадил за руль малолетнего сына. Ребенок поехал по Третьему транспортному кольцу Москвы.