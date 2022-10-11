Подробности о новом BMW X2 появились в общем доступе | 360°

Транспорт 11 октября 2022, 17:40 Поделиться Telegram

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Viber Подробности о новом BMW X2 появились в общем доступе Autoexpress: у X2 будет та же линейка двигателей внутреннего сгорания, что и у X1

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BMW готовит компактную версию внедорожника X1 под названием Х2. Специалисты выяснили, что дизайн новой модели будет в стиле предыдущей версии, сообщила газета «Известия» со ссылкой на журнал Autoexpress.

По их мнению кросс-купе X2 будет основан на той же архитектуре UKL2, что X1. В новой модели будет использована та же линейка двигателей внутреннего сгорания, в том числе переднеприводная дизельная версия и подключаемый гибридный бензиновый двигатель с полным приводом.

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Также эксперты допустили создание модели iX2, которая будет полностью электрической.

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