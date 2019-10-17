Подписан контракт на создание замены «Кукурузнику»

Знаменитый самолет «Ан-2» уже скоро заменят новым многоцелевым самолетом. Минпромторг и «Байкал-Инжиниринг» подписали контракт на разработку нового борта вместо отслужившего свое «Кукурузника».

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«По итогам проведенного конкурса 10 октября 2019 года с ООО „Байкал Инжиниринг“ заключен контракт на НИОКР „Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации проекта создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий“», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Новый самолет должен поступить на серийное производство на авиационный завод в Улан-Удэ, входящий в состав холдинга «Вертолеты России».

Изначально разработкой замены «Ан-2» должен был заниматься «Уральский завод гражданской авиации». Именно он победил в открытом конкурсе и значился на портале госзакупок. Но позже результаты аннулировали и провели новый отбор, согласно которому создавать борт будет «Байкал Инжиниринг». При этом, если компания не сможет выполнить работу, то этим займется УЗГА.

О создании замены «Кукурузника» стало известно в конце лета. Ожидалось, что на смену самолету придет одномоторный ТВС-2ДТС «Байкал». В Минпромторге назвали борт экспериментальным и заявили, что он был разработан для отработки новых технологий.