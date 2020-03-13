Подорожание автомобилей предсказали в апреле

«Несмотря на то, что около 95% новых авто собираются в России, локализация производства составляет не более 50%, а это значит, что как минимум половина стоимости автомобиля привязана к валюте», — пояснил Андреев.

Эксперт отметил, что автомобильные производители прогнозируют изменения на рынке в апреле. По его словам, цены поднимутся на 5%. До конца года плавный рост достигнет 10-15%. В то же время, рынок новых машин уменьшится на 6-9%.

Андреев обратил внимание на то, что точно подорожает наиболее продаваемая модель этого года — Hyundai Cretа. Ее цена вырастет с 998 тысяч рублей до одного миллиона 37 тысяч 920 рублей.

«Сильнее всего, по нашим оценкам, прибавят в цене модели, которые собираются не в России, вот некоторые из них: Toyota Land Cruiser 200, Toyota Highlander, Toyota Corolla, Volkswagen Amarok, Volkswagen Passat, Suzuki SX4, Suzuki Vitara, ŠKODA Superb, KIA Soul, KIA Picanto, Mitsubishi Pajero Sport, Mazda 3. Меньше всего ситуация затронет отечественные марки LADA и УАЗ», — заметил автоэксперт.

Генеральный директор Uremont Александр Коротков предложил два варианта, по которым будут развиваться события.

«Первый сценарий — ждать до победного, распродавать склады, пока курс не стабилизируется (создание искусственного дефицита на рынке). Второй сценарий — будут закупать автомобили, которые пользуются наибольшим спросом, возможно, с небольшой наценкой и бонусами (корректировка комплектации)», — уточнил он.

По мнению специалиста, основной причиной стал не курс валют, а пандемия коронавируса — «комплектующие из Китая, а альтернативы нет».

«Запасы в наличии, которых хватит на ближайшие месяцы, возможно до полугода. В Европе высокие цены и другие комплектующие. Может произойти коллапс вплоть до остановки производства», — рассказал Коротков.