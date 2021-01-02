Подорожали разовые поездки на общественном транспорте в Москве

На 2-3 рубля выросла стоимость проезда по большинству видов билетов в общественном транспорте столицы со 2 января. Стоимость безлимитных проездных на 90 и 365 дней осталась без изменений.

Об этом со ссылкой на Департамент транспорта столицы сообщил «Интерфакс».

Популярный среди туристов и приезжих билет «Единый» подорожал с 57 рублей до 60, на две поездки — со 114 рублей до 120.

Разовая поездка по карте «Тройка» без записанных на нее абонементов подорожала с 40 рублей до 42 рублей, при поездке «90 минут» — с 62 до 65 рублей.

Единичная поездка при оплате по банковской карте теперь стоит 46 рублей вместо 44.

Тарифы на безлимитные билеты на все виды общественного транспорта 365 дней и 90 дней остались без изменений. Они по-прежнему стоят 19500 и 5430 рублей соответственно.

Безлимитный проездной на сутки подорожал с 230 до 240 рублей, на трое суток — с 438 до 455 рублей, на 30 дней — с 2170 до 2245 рублей. Билет на 60 поездок вырос в цене на 100 рублей до 2070 рублей.

На десять рублей до 415 рублей выросла стоимость льготных проездных на метро и МЦД для школьников и студентов на один месяц. Трехмесячный проездной подорожал на 30 рублей до 1245, месячный льготный проездной для обучающихся для проезда только на наземном транспорте увеличился в цене на 5 рублей до 270 рублей.

Утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской линии остаются без изменений.