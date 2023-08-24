Транспорт 24 августа 2023, 14:03 Подъездную дорогу к станции Кокошкино в Москве начнут строить в этом году Заммэра Москвы Бочкарев: подъездную дорогу к станции Кокошкино начнут строить в этом году Сайт мэра и правительства Москвы

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Новую автомобильную дорогу, которая обеспечит подъезд к будущей станции Кокошкино МЦД-4, начнут строить уже в этом году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Протяженность дороги от Зайцевского шоссе в районе улицы Горького до Сентябрьской улицы составит около трех километров. Она дойдет до южной окраины поселка и соединит станцию с Боровским шоссе.

Завершились работы по проектированию дороги, которая подойдет к станции Кокошкино со стороны 1-й Октябрьской улицы. Андрей Бочкарев

В рамках проекта реконструируют существующие улицы, установят пешеходные переходы и ливневую канализацию. Также появится освещение дороги, светофоры и автоматическая система управления дорожным движением. Прилегающую территорию также благоустроят.

С момента присоединения новых территорий к Москве в ТиНАО появилось более 350 километров автомагистралей. В рамках Адресной инвестиционной программы столицы до конца 2024 года введут еще 70 километров дорог.

Ранее эксперты зафиксировали в Кокошкино самый резкий рост цен на квартиры в ТиНАО.