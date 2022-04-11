Подержанные детали могут начать использовать при ремонте автомобилей по ОСАГО. Такую возможность в настоящее время Центробанк обсуждает с участниками страхового рынка. Об этом представители регулятора рассказали «Известиям».

В ЦБ рассматривают предложения страховщиков продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, разрешить использовать для этого детали, которые уже были в употреблении, и расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней.

Сейчас уже разрешается применять китайские аналоги для ремонта. Однако использование бывших в употреблении деталей требует более глубокой проработки, поскольку критерии качества таких запчастей не определены.

В Минфине при этом подчеркивают важность не допустить по-настоящему опасного ремонта. В ведомстве также признали, что рост цен на запчасти и сбои в поставках увеличат убыточность моторного страхования и будут стимулировать компании повышать тарифы в этом сегменте.

Представители бизнеса ведут с ЦБ и Минфином диалог о расширении тарифного коридора для полисов обязательного автогражданского страхования. Специалисты отмечают дефицит ряда запчастей. Кроме того, растет стоимость деталей и ремонта автомобиля, поэтому предложенные меры действительно необходимы, подчеркивают эксперты.