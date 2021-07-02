Подержанные машины подорожали на 9% за полгода

За первое полугодие цены на машины с пробегом выросли примерно на 9%, до 579 тысяч рублей, следует из статистики сайта Drom.ru. По данным дилеров, наиболее ликвидные предложения подорожали до 15%, сообщил «Коммерсант».

По данным Drom.ru, удорожание происходило постепенно: во втором квартале стоимость подержанных авто выросла на 5% к первому кварталу. Статистику вели по миллиону объявлений, размещенных на сайте в 2021 году. С начала года вторичный рынок легковых машин вырос на 12%, спрос на них увеличился на 22%, сообщили в сервисе.

По информации «Автостата», с января по май рынок подержанных авто вырос на 28%, до 2,3 миллиона машин. Продажи в сравнении с 2019 годом увеличились на 10,5%.

Новые автомобили за полгода стали дороже в среднем на 7%.

По оценке дилеров из «Автоспеццентра», с января по июнь подержанные машины подорожали на 15%. В Fresh Auto оценили увеличение стоимости в 7%, цена выросла до 634 тысяч рублей.

Например, Kia Rio с пробегом в 100 тысяч километров в январе стоила 650 тысяч рублей. Сейчас такая же машина с пробегом 150 тысяч километров продается за 764 тысячи рублей, сообщил директор Fresh Auto.