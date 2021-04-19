Подержанные машины на рынке РФ подорожали быстрее, чем новые

В России продолжают увеличиваться цены на подержанные автомобили. Причем новые машины в этом плане отстают.

По данным сайта «Авто.ру», средний рост стоимости подержанных автомобилей в первом квартале составил 5,2%, в дилерском сегменте еще выше — 10%. Получается, что сейчас годовалый автомобиль можно продать дороже его изначальной цены. Эксперты полагают, что еще несколько лет машины не будут терять в стоимости после выезда из автосалона, пишет газета «Коммерсант». Все дело в дефиците новых машин и их постоянном удорожании.

Самыми популярными на вторичном рынке оказались Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class. Медленнее всего росли цены на отечественные ВАЗ-2107 и Lada Kalina.

По словам главы АГ «Авилон» Андрея Павловича, сейчас больше всего востребованы автомобили в возрасте до двух-трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином. Однако Владислав Хайновский из «Автодома» полагает, что стабилизация цен на вторичном рынке наступит вслед за первичным, но вряд ли это произойдет в 2021 году.