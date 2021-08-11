Подержанные легковые автомобили подорожали на 20% на рынках Сибири

Автомобильные эксперты отмечают резкое подорожание подержанных легковых автомобилей в Сибири. Средняя стоимость машин иностранного производства достигла 812,2 тысячи рублей, это на 19% больше, чем год назад, написал «ФедералПресс» со ссылкой на базу данных региональных органов статистики.

Больше всего отмечается рост цен на автомобили в Кемеровской области. Там показатели составляют 24,3%. В Томской области они чуть ниже — 23,4%. Самые дешевые подержанные автомобили оказались в Красноярском крае — 613,6 тысячи рублей.

Подорожали в Сибири и новые отечественные машины. Прирост составил примерно 12,3%. Здесь в лидеры выбились Иркутская и Новосибирская области.