Подержанные автомобили в России стали дороже

Цена легкового автомобиля в июле 2021 года в среднем составила 747,7 тысячи рублей. Это на 8,7% больше, чем в тот же период прошлого года. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Как сообщают аналитики, в январе средняя цена за автомобиль с пробегом составляла примерно 688 тысяч рублей. А к маю цены на вторичном рынке увеличились лишь на 0,8%, сообщило ИА Nation News.

Ранее стало известно, что с первого июня «АвтоВАЗ» сообщил о повышении цен на свои автомобили. Повышение в июле составит от 2 до 4% в зависимости от модели.