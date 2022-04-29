Подержанные автомобили подорожали в России на 19%

Легковушки с пробегом подорожали в России в среднем на 19%. Стоимость машин выросла с начала года, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

«С января по апрель нынешнего года подержанные автомобили подорожали в среднем на 19%», — заявили эксперты агентства.

Согласно их данным, в январе машины с пробегом стоили порядка 1,49 миллиона рублей. К апрелю цена выросла почти на 200 тысяч рублей. Теперь за поддержанный автомобиль придется отдать в среднем 1,248 миллиона рублей. Если сравнить эту цифру с апрелем 2021 года, то цены на легковушки с пробегом взлетели на 72%.

При этом на российском рынке уже шесть месяцев подряд падают продажи автомобилей с пробегом. В марте продали 424 тысячи подержанных машин, что на 0,9% меньше по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

Наибольшей популярностью пользуются машины марки Lada — продано 100 тысяч авто. На втором месте находится Toyota с показателем 49,3 тысячи машин, а замыкает тройку лидеров Hyundai с результатом 23,3 тысячи подержанных автомобилей.