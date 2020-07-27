В России зафиксирована вспышка продаж поддельных полисов е-ОСАГО

С началом карантина в России резко вырос спрос на е-ОСАГО. Этим быстро воспользовались и мошенники — в стране произошла вспышка продаж поддельных документов.

На сегодня, по данным страховых компаний (СК), фальсифицировано примерно 10% электронных полисов. Об этом пишет газета «Известия».

По расчетам, с фальшивым е-ОСАГО по российским дорогам ездит не менее 1,5 миллиона автомобилистов.

Сейчас обладателям таких документов мало что угрожает — ГИБДД редко удостоверяет подлинность страховки. Но уже осенью ситуация изменится. В России должна стартовать работа системы автоматической фиксации нарушений за езду без ОСАГО. В этом случае, автолюбителям с фальшивыми документами начнут приходить штрафы в размере 800 рублей.

Специалисты советуют водителям покупать полисы через официальные сайты или приложения страховщиков, и не пользоваться услугами посредников.

В Госдуме ранее задумались о возможности индивидуализировать тарифы ОСАГО. Это позволит определить тариф для каждого водителя в зависимости от его истории. Добросовестные водители, не нарушающие ПДД, могут рассчитывать на более низкий тариф. Это будет работать и в обратную сторону.