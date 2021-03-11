Почтоматы появятся в московском метро

В ближайшее время в московском метро могут появиться почтоматы. Информация об этом была размещена в Telegram-канале Департамента транспорта.

«Почтоматы есть во многих метро мира, например, в Лондоне, Токио, Барселоне, Пекине, Сеуле. Особенно актуальными они стали с ростом интернет-торговли. Ведь это удобно», — говорится в сообщении.

Аукцион на право размещения почтоматов в столичном метро состоится в четверг, 11 марта. В пресс-службе отметили, что заявки на участие в аукционе обезличены. Если кто-то решит указать свою компанию, то его не допустят к участию.

Как отметили в ведомстве, установка почтоматов в метро не только создаст дополнительные удобства для пассажиров, но и повысит небилетные доходы. Деньги пойдут на развитие метро.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов в начале марта сообщил, что московские власти изучают перспективу продления действующих линий метро за МКАД. Однако окончательные решения примут только после запуска Большой кольцевой линии.