11 сентября 2023, 10:22
Почти пять миллионов человек начали пользоваться льготным проездом по карте москвича
Ликсутов: льготным проездом по карте москвича пользуются почти 5 млн человек
Почти пять миллионов человек стали пользоваться льготным проездом в городском транспорте по карте москвича. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он уточнил, что среди них — миллион обучающихся, которым предоставляют скидки на проезд по абонементам на 30 или 90 дней. Кроме того, льготы появились также и у дошкольников в возрасте семи лет.
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Также около 200 тысяч многодетных семей в Москве смогут бесплатно пользоваться городским транспортом по федеральной программе национального проекта «Демография», направленной на поддержку семей с детьми.
По поручению Сергея Собянина мы поддерживаем льготные категории москвичей, благодаря чему они могут ездить бесплатно или с большой скидкой в городском транспорте. Среди них пенсионеры, дети с инвалидностью и их родители, дети до семи лет, почетные доноры, ветераны и другие.
Максим Ликсутов
Ранее школьники и студенты совершили свыше 420 тысяч поездок на автобусах «Мострансавто» по ученической карте за неделю.
Льготы
Москва 2023
Дептранс Москвы
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