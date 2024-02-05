Транспорт 05 февраля 2024, 18:55 Почти миллион поездок совершили на украшенных по-новогоднему трамваях в Москве Более 900 тысяч поездок совершили на украшенных к Новому году трамваях в Москве РИА «Новости»

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В Москве пассажиры более 900 раз воспользовались трамваями, украшенными к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Наши новогодние трамваи дарят вам праздник уже больше месяца», — подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

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Он добавил, что этой зимой запустили 32 новогодних трамвая. Праздничный общественный транспорт перевозит москвичей и туристов во всех районах мегаполиса, создавая уникальную атмосферу.

В Москве в январе также изменили некоторые автобусные маршруты. Теперь они стали более удобными, а также появились новые остановки.

С начала года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.