Почти 800 самолетов перевели в российский реестр

Российские авиакомпании уже перевели в государственный реестр почти 800 самолетов. Об этом в ходе заседания в Совфеде сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, передало РИА «Новости».

Из-за западных санкций из 1367 самолетов российские авиакомпании потеряли уже 78 лайнеров, которые были арестованы за рубежом. При этом перевозчики уже перевели порядка 800 лайнеров в российский реестр, рассказал министр транспорта.

Савельев добавил, что в Россию продолжают летать более 30 авиакомпаний из 22 стран.

Власти России ищут легальные пути, чтобы решить ситуацию с западными лизингодателями, однако отдавать самолеты пока не собираются, отметил глава Минтранса.

По оценке ведомства, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 году составит порядка 90–100 миллионов человек.

Ранее СМИ писали, что ЕС может полностью запретить обслуживание лайнеров Airbus в России вслед за такими же ограничениями со стороны США в отношении самолетов Boeing. Ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов пояснил «360», что в таком случае России придется искать помощи у третьих стран.