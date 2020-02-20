Почти 800 автомобилей Mazda отзовут в России

Отзовут автомобили, проданные в период с 28 июня по 30 декабря прошлого года. Компания заявила, что в них возможна произвольная остановка двигателя.

Владельцев автомобилей проинформируют официальные дилеры компании. Им потребуется приехать в сервисный центр, где на автомобиле бесплатно обновят программу управления двигателем.