Транспорт 10 марта 2024, 17:23 Почти 650 машин скопилось на подъездах к Крымскому мосту Ulf Mauder/dpa/globallookpress

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В очереди на подъездах к Крымскому мосту к 17:00 стояли в общей сложности 643 автомобиля. Таковы данные Telegram-канала информационного центра по автомобильным дорогам.

Со стороны Тамани в очереди находились 289 транспортных средств, время ожидания составляло около часа. Со стороны Керчи скопилось 354 машины, ожидание превышало час.

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В 15:00 автомобилей на подъездах было 432, к 16:00 их количество увеличилось до 607.

Ранее глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов заявил, что власти потребуют от Украины возмещения ущерба, связанного с ремонтом и закрытием Крымского моста из-за терактов ВСУ. Затраты собираются включить в иск Крыма о транспортной блокаде. Это не исключает уголовной ответственности для виновников теракта.

Предварительно, ущерб Крыму от транспортной и финансовой блокады со стороны Украины составил около одного миллиарда 149 миллионов рублей.