Почти 48 тысяч Hyundai Elantra отозвали из-за риска короткого замыкания

В России отзовут больше 47 тысяч автомобилей Hyundai Elantra, произведенных с 2005 по 2011 годы. У них могут быть проблемы с коротким замыканием в модуле ABS/ESC.

«Отзыву подлежат 47 653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC», — сообщили в Росстандарте.

В ведомстве рассказали, что представители ООО «Хендэ Мотор СНГ» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, письменно или по телефону. Машины нужно будет доставить в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

В Росстандарте напомнили, что владельцы Hyundai Elantra могут и сами определить, нужно ли им ремонтировать машину. Для этого нужно сверить VIN-код автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте ведомства. Узнать информацию об отзыве автомобиля можно также на сайте Auto.ru.

На всех транспортных средствах будет выполнена установка комплекта реле. Ремонт сделают бесплатно.