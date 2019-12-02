Почти 40 знаков поставили на 400 метрах дороги в Самарской области
Участок трассы длиной каких-то 400 метров оказался густо усеян дорожными знаками. Здесь установлены 22 «Главные дороги», «Пешеходный переход», «Обгон запрещен» и «Левый поворот запрещен», сообщил сайт Life.Ru.
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Как рассказали в администрации городского округа, знаки установлены правильно. Никакого самоуправства здесь нет, а фотографии, которые разлетелись по Сети, подлинные. Все знаки установлены по закону: этот участок в городе считается аварийным, мелкие ДТП здесь происходили до этого почти ежедневно. Вот городская администрация и решила так стимулировать водительское внимание.
«Все официально, через документацию. Объект проверяется Государственной инспекцией строительного надзора Самарской области», — заверила пресс-секретарь главы городского округа Похвистнево Алла Арсланова.
По словам первого заместителя главы городского округа Похвистнево, от первоначального проекта отклоняться было нельзя. Иначе можно было бы получить обвинения в нецелевом расходовании средств, объяснил Евгений Пензин.