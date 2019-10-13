Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В московских аэропортах задерживается или отменено 19 рейсов.

Из Шереметьево временно не могут вылететь три самолета. Так, одно воздушное судно опаздывает в Екатеринбург, а два — в Лондон.

В аэропорту Домодедово задерживается 13 рейсов. Вовремя пассажиры не смогут прилететь в Гянджу, Эйлат, Анапу, Екатеринбург, Симферополь, Тиват, Иркутск, Родос, Калининград, Анталью. Кроме того, отменено два рейса: в Адлер и Шанхай.

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А в аэропорту Внуково задерживается только один рейс. Из-за изменений в расписании с опозданием поднимется в небо самолет Нерюнгри — Симферополь, вылет которого планировался на 13:50. Теперь пассажирам придется прождать до 16:30.

В подмосковном аэропорту Жуковский прилеты и вылеты осуществляются по расписанию.

Задержкой рейса считается отклонение от расписания на 30 или более минут.

В воскресенье, 13 октября, в столице и Московской области синоптики прогнозируют небольшие дожди и шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду. В регионе действует повышенный, «желтый», уровень погодной опасности.