Транспорт 19 января 2024, 17:37 Почти 20 маршрутов городского транспорта улучшили в Москве в декабре Ликтусов: в декабре 2023 года в Москве улучшили 18 маршрутов транспорта РИА «Новости»

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В декабре 2023 года в Москве усовершенствовали 18 маршрутов городского транспорта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса

Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что для удобства пассажиров в разных районах мегаполиса оборудовали почти 50 новых остановок автобусов и электробусов. Кроме того, еще 20 остановочных павильонов заменили на современные.

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Так, в первом месяце зимы запустили новый маршрут 925 в Новой Москве, а также привели в порядок трассу маршрута 725. Также объединили маршруты 775 и 822, которые курсируют между метро «Бульвар Рокоссовского» и Лосиным островом. Автобусы 822 стали ходить чаще, а т74 продлили до станции метро «Окская» и МЦД-3 Вешняки.

Заммэра добавил, что городской транспорт развивают, чтобы жителям Москвы было проще добираться до пунктов назначения. Вдобавок на маршруты выпускают экологичный транспорт: в декабре полностью и частично заменили автобусы на 12 маршрутах.

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