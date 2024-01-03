Транспорт 03 января 2024, 22:46 Почти 1,5 млн пассажиров воспользовались электричками 31 декабря и 1 января в Подмосковье ЦППК: 1,5 миллиона пассажиров проехали на электричках 31 декабря и 1 января Freepik

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В праздничные дни, 31 декабря и 1 января, почти полтора миллиона пассажиров воспользовались электричками Московской железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По данным компании, в канун Нового года на пригородных поездах московского региона проехали 872 тысячи пассажиров, а 1 января — 617 тысяч. Самыми популярными направлениями стали Ярославское, Казанское и Горьковское. За два дня 276 тысяч поездок совершили по Ярославскому направлению, 266 тысяч — по Казанскому и 195 тысяч — по Горьковскому.

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На праздниках ЦППК изменила график движения пригородных электропоездов в Московском регионе. Электрички поезда на всех направлениях 29 декабря ходили по расписанию пятницы. Все дни с 30 декабря по 7 января они курсируют по расписанию субботы, а 8 января будут следовать по расписанию воскресенья.

Ранее стало известно, что в новогодние праздники ЦППК пустит 161 дополнительный поезд, в том числе — дополнительные экспрессы.