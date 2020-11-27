«Победа» возобновит рейсы в Германию в конце декабря

Авиакомпания «Победа» объявила о возобновлении полетов в Германию. Самолеты начнут летать из Москвы в Берлин 27 декабря, а в Кельн отправятся 26 декабря. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«Лоукостер „Победа“ <…> открывает продажу билетов на международные рейсы по маршрутам Москва — Берлин и Москва — Кельн. Полеты по этому направлению возобновятся в декабре 2020 года», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что самолеты в Кельн будут летать по субботам начиная с 26 декабря. Отправиться в Берлин можно будет по воскресеньем. Первый рейс в столицу Германии состоится 27 декабря. Также авиакомпания напомнила о возобновлении перелетов в Армению. Рейсы в Гюмри начали выполнять 26 ноября.

«28 ноября начнутся полеты в Дубай (ОАЭ), 4 декабря — в Ларнаку (Кипр)», — отметила «Победа».

В марте из-за пандемии коронавируса Россия приостановила воздушное сообщение с другими странами. Летом границы стали постепенно открывать. Этому поспособствовало улучшение эпидемической ситуации. Сейчас россияне могут летать в Турцию, Великобританию, Сербию, ОАЭ, Южную Корею и некоторые другие страны.