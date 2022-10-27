«Победа» вновь начнет летать из Шереметьево с 30 октября | 360°

Транспорт 27 октября 2022, 15:49 «Победа» вновь начнет летать из Шереметьево с 30 октября Компания «Победа» заявила о возобновлении полетов из Шереметьево с 30 октября РИА "Новости"

Читать 360tv в

Победа» возобновит с 30 октября полеты из Шереметьево. Пассажиры компании станут обслуживать в терминалах В и С. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера на своем сайте.

«Лоукостер „Победа“ (входит в группу „Аэрофлот“) с 30 октября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из Международного аэропорта Шереметьево», — сказано на сайте аэропорта.

Реклама

Первый рейс «Победы» 30 октября состоится по маршруту Москва — Владикавказ. Также самолеты компании в этот день начнут летать в Сочи, Чебоксары, Махачкалу и Уфу.

Реклама

Лоукостер в ноябре возобновит рейсы в Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Астрахань, Киров, Нижнекамск, Барнаул, Волгоград, Ставрополь, Калининград, Мурманск, Магас, Минводы.

«Победа» впервые запустила полеты из Шереметьево в 2021 году, однако весной 2022 года программу приостановили. Вопрос о перебазировании компании из Внуково в Шереметьево обсуждался в этом году. Часть полетов из Внуково компания сохранила.