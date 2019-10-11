«Победа» решила взыскать с Кольцово за задержку рейсов из-за аварии Ан-12

Аварийная посадка Ан-12 в екатеринбургском аэропорту Кольцово привела к задержкам рейсов. Возможно, воздушной гавани придется за это заплатить. Взыскать расходы намерен лоукостер «Победа».

О планах низкобюджетного перевозчика рассказала официальный представитель «Победы», чьи слова привело РИА «Новости».

«Авиакомпания планирует взыскать расходы с аэропорта Кольцово», — подчеркнула она.

Два рейса «Победы» задержали более чем на семь часов. При этом в ней удивились, что Кольцово полностью закрыли из-за одной занятой полосы.

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге снова заработал Подробнее

Самолет Ан-12 с 20 пассажирами на борту экстренно приземлился на запененную полосу в аэропорту Екатеринбурга накануне. Он выполнял плановый полет из Челябинской области. Причиной случившегося предварительно назвали невыход шасси. Из-за нештатной посадки Кольцово временно закрыли, прекратив все взлетно-посадочные операции. Воздушная гавань возобновила работу днем 10 октября, спустя несколько часов после произошедшего. Пострадавших в результате ЧП нет.