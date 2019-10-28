«Победа» подняла цены на билеты в Россию на 5 евро

Ранее Мосгорсуд вынес решение о запрете на платную регистрацию пассажиров на рейсы «Победы» в зарубежных аэропортах. Представители авиакомпании после этого заявили, что с 28 октября для исполнения решения суда в цену билета войдет стоимость услуги регистрации в зарубежных аэропортах.

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В итоге билеты должны были подорожать на 25 евро. В российском Министерстве транспорта и Генпрокуратуре заявили, что проведут проверки по этой ситуации.

«Мы хотим, чтобы летать могли все — часто и дешево. Поэтому все тарифы „Победы“ прозрачные и гибкие, чтобы только вы выбирали, за что платить. Поэтому в зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах „Победы“ можно было сэкономить», — сказали ранее в пресс-службе.

Но в данный момент, по словам представителей «Победы», по решению суда, все тарифы по умолчанию включены в билет, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн.

«Но это убивает философию „голого тарифа“, когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам», — добавили в компании.

Там призвали всех пользоваться онлайн-регистрацией, что позволит поднять тарифы всего на пять евро и «оплатить регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента».