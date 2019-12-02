По МЦД-1 пустят 11-вагонные «Иволги» раньше срока

По просьбам пассажиров по первому центральному диаметру (МЦД-1) поедут 11-вагонные поезда «Иволга 2.0» вместо семивагонных. Благодаря этому появится 357 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки. Всего общее количество новых мест, созданных на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов, составит более миллиона в сутки.

Поезда с увеличенным числом вагонов поедут по МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» уже начиная с понедельника, 2 декабря. Об этом «360» рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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«По поручению мэра Москвы АО „Центральная ППК“ совместно с ОАО „РЖД“ планировали увеличить число вагонов в поездах на МЦД-1 с 9 декабря. Однако благодаря успешной совместной работе участников проекта переход с семивагонных составов на 11-вагонные пройдет досрочно — 2 декабря. В поездах станет свободнее, а поездки — комфортнее», — добавили в департаменте.

АО «Центральная ППК» совместно с ОАО «РЖД» уже увеличила количество вагонов в поездах на МЦД-2 с 25 ноября. На втором диаметре количество мест для пассажиров в сутки выросло на 670 тысяч. Кроме того, по МЦД-2 стали ходить 10-вагонные «Ласточки».

Как показали опросы общественного мнения, проведенные среди пассажиров диаметров, около 70% довольны поездками. Однозначно будут продолжать пользоваться диаметрами 80% респондентов. Ранее пассажиры просили увеличить число вагонов в поездах на МЦД. Их просьбы были услышаны и удовлетворены.