По московской улице промчался бэтмобиль. Видео

Пользователь Instagram @diadia_seyoka по имени Сергей разместил на своей странице видео, где мимо него проезжает автомобиль необычной конструкции. Оригинальная машина по внешнему виду очень напоминает автомобиль Бэтмена.

«Ребята, можем вздохнуть свободно! Batman уже в Москве! Больше нам нечего бояться!» — написал Сергей в посте.

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Бэтмобиль — несуществующее авто, придуманное авторами комиксов и художественных фильмов о Бэтмене. В сериале 1960-х в качестве средства передвижения супергерой использовал Lincoln Futura. Кстати, он в 2013 году ушел с молотка за 4,6 миллиона долларов.

Видимо, на московской дороге пользователь Instagram увидел бэтмобиль, принадлежащей компании FastBoomPro. Он уже «засветился» на улицах Санкт-Петербурга ночью 6 октября. Представители компании-владельца сообщили порталу «Форпост», что машина оказалась в северной столице в связи с бизнес-форумом Synergy Global Forum. После этого ее отправили в Москву.

Собран автомобиль был в 2018 на территории США. Затем в России его доработали, чтобы сделать максимально похожим на киношный вариант бэтмобиля. Владельцы намерены продать необычное транспортное средство. Стоимость машинки 55 миллионов рублей.