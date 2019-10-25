По московской улице промчался бэтмобиль. Видео
«Ребята, можем вздохнуть свободно! Batman уже в Москве! Больше нам нечего бояться!» — написал Сергей в посте.
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Бэтмобиль — несуществующее авто, придуманное авторами комиксов и художественных фильмов о Бэтмене. В сериале 1960-х в качестве средства передвижения супергерой использовал Lincoln Futura. Кстати, он в 2013 году ушел с молотка за 4,6 миллиона долларов.
Видимо, на московской дороге пользователь Instagram увидел бэтмобиль, принадлежащей компании FastBoomPro. Он уже «засветился» на улицах Санкт-Петербурга ночью 6 октября. Представители компании-владельца сообщили порталу «Форпост», что машина оказалась в северной столице в связи с бизнес-форумом Synergy Global Forum. После этого ее отправили в Москву.
Собран автомобиль был в 2018 на территории США. Затем в России его доработали, чтобы сделать максимально похожим на киношный вариант бэтмобиля. Владельцы намерены продать необычное транспортное средство. Стоимость машинки 55 миллионов рублей.