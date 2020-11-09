Названы регионы, лидирующие по числу смертей в ДТП

Лидеры по числу смертей в ДТП:

1. Чеченская Республика (264 погибших на тысячу при 44 ДТП с пострадавшими на сто тысяч автомобилей),

2. Чукотский автономный округ (222 погибших при 147 ДТП),

3. Республика Ингушетия (163 погибших при 121 ДТП),

4. Кабардино-Балкарская Республика (146 погибших при 149 ДТП),

5. Ненецкий автономный округ (138 погибших при 176 ДТП),

6. Республика Дагестан (136 погибших при 133 ДТП),

7. Ростовская область (128 погибших при 102 ДТП),

8. Брянская область (121 погибших при 216 ДТП),

9. Республика Калмыкия (120 погибших при 259 ДТП),

10. Псковская область (120 погибших при 213 ДТП).

Меньше всего на дорогах гибнут в Севастополе (29 погибших на тысячу раненых), Санкт-Петербурге (35), Москве (39), Костромской области (44), Ивановской области (47).

Для рейтинга бралась статистика по ДТП с января по сентябрь 2020 года. Она доступна на сайте Госавтоинспекции. В агентстве подсчитали, что за первые три квартала в России было зарегистрировано 105,9 тысячи ДТП с пострадавшими, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По числу пострадавших на сто тысяч единиц транспорта лидирует Тува — 632 человека. Смертность в авариях там немного превышает средний по стране показатель — 117 погибших на тысячу раненых.

Пятерка лидеров по числу пострадавших на дорогах на 100 тысяч машин:

1. Тува (632 при 117 погибших на тысячу раненых),

2. Республика Алтай (323 при 109 погибших),

3. Владимирская область (315 при 72 погибших),

4. Омская область (305 при 56 погибших),

5. Еврейская автономная область (298 при 87 погибших).