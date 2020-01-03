«Площадка» и «город» станут одним тестом при экзамене в ГИБДД

Это нововведение должно повлиять на статистику аварий, виновниками которых стали неопытные водители. В России за 10 месяцев 2019 года таких ДТП случилось почти девять тысяч. Это на 1,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Обычно учащиеся водительских курсов достаточно долго проходят тесты на «площадке», что отнимает много времени у инспекторов ГИБДД. С осени в автошколах будет отводиться больше часов на практическое обучение вождению. «Известия» написали, что других рекомендаций школам не дадут, их специалистам придется разрабатывать самостоятельно.

По словам эксперта ОНФ по безопасности дорожного движения Катерины Соловьевой, объединение двух этапов экзамена в один тест является стандартным действием, позволяющим оптимизировать обучение. Она заявила, что экзамены в автошколах должны быть приближены к реальной обстановке на дорогах максимально.