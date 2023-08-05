Транспорт 05 августа 2023, 17:47 Плавучий причал установили на Южном речном вокзале в Москве Заммэра Москвы Ликсутов: плавучий причал установили на Южном речном вокзале Дептранс Москвы

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На Южном речном вокзале установили плавучий причал для электросудов. Работы провели в рамках открытия второго постоянного маршрута водного транспорта, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«Мы готовимся к запуску второго маршрута — установили плавучий причал на Южном речном вокзале. Он оснащен удобными сиденьями и системой климат-контроля», — сказал он.

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Диаметр причала составляет 16 метров и может вместить до 80 пассажиров за раз. Во время ожидания своего судна горожане смогут выпить кофе и полюбоваться панорамными видами.

Кроме этого, Ликсутов отметил, что причал соорудили из высокотехнологичных и экологически чистых материалов. Поэтому такая конструкция не нанесет вреда Москве-реке.

Ранее сообщили, что электросуда перевезли более 22 тысяч пассажиров за две недели.