05 августа 2023, 17:47
Плавучий причал установили на Южном речном вокзале в Москве
Заммэра Москвы Ликсутов: плавучий причал установили на Южном речном вокзале
На Южном речном вокзале установили плавучий причал для электросудов. Работы провели в рамках открытия второго постоянного маршрута водного транспорта, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
«Мы готовимся к запуску второго маршрута — установили плавучий причал на Южном речном вокзале. Он оснащен удобными сиденьями и системой климат-контроля», — сказал он.
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Диаметр причала составляет 16 метров и может вместить до 80 пассажиров за раз. Во время ожидания своего судна горожане смогут выпить кофе и полюбоваться панорамными видами.
Кроме этого, Ликсутов отметил, что причал соорудили из высокотехнологичных и экологически чистых материалов. Поэтому такая конструкция не нанесет вреда Москве-реке.
Ранее сообщили, что электросуда перевезли более 22 тысяч пассажиров за две недели.
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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