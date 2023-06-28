Транспорт 28 июня 2023, 11:44 Плавучие навигационные знаки «МегаФона» обеспечат безопасность на Каме Kamvodput.ru

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Компания «МегаФон» поможет обеспечить безопасность прохождения пассажирских и грузовых судов в Камском бассейне с помощью плавучих навигационных знаков. Благодаря им по сети оператора можно будет передавать данные о местоположении, корректном включении и отключении светового сигнала, а также об аварийных или чрезвычайных ситуациях. Это упростит работу администрации Камского бассейна внутренних водных путей и позволит специалистам оперативнее принимать решения в случае возникновения экстренных ситуаций.

Буи с цифровыми носителями «МегаФона» обеспечат контроль и безопасность на территории 1921 километра водных путей федерального и местного значения. Как отмечается в сообщении оператора, система удаленного мониторинга способна передавать информацию о ситуации на участках повышенного внимания и в труднодоступных местах. Например, технология позволяет получить данные при затоплении оборудования или его выходе из строя от удара.

Для обеспечения безопасности судоходства на внутренних водных путях Камы используют 50 цифровых навигационных знаков, сообщил производитель капитальных, выправительных и путевых работ Верхне-Камского района водных путей и судоходства Максим Воронцов.

«При выборе партнера нам была важна широкая зона покрытия, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположены буи», — сообщил он.

Воронцов обратил внимание, что «МегаФон» обеспечивает связь на указанной территории. По этой причине сетью оператора пользуются также работники бригад по обслуживанию судоходной обстановки.

Кама и ее притоки входят в Единую глубоководную систему европейской части России, связывающую крупные порты Прикамья с Транссибирской магистралью. За период навигации 2022 года в Камском бассейне перевезли более 12 миллионов тонн груза и свыше 120 тысяч человек.