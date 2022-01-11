Платный режим ввели на трассе М-1 «Беларусь»

Платный режим ввели на участке трассы М-1 «Беларусь». Платить нужно будет за проезд от Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) до Кубинки, сообщили газете «Коммерсант» в госкомпании «Автодор».

Проезд для легковых автомобилей будет стоить от 100 до 120 рублей, а для тяжелых грузовиков — 330 рублей за 20 километров пути. Небольшие грузовики и автомобили с прицепами смогут преодолеть его, заплатив 150 рублей. При этом участок можно будет объехать по бесплатным дорогам.

Также часто курсирующие по трассе автомобилисты могут оформить абонемент на 90 дней, который сэкономит им 30% от стандартного тарифа.

Трассу М-1 компания «Автодор» реставрировала с 2019 года, работы подошли к концу в 2021 году. Дорогу расширили с четырех до шести полос и построили бесплатные трассы-дублеры с двух сторон. В отличие от оплачиваемой центральной части, скорость на них будет ниже. Также на трассе построили девять пешеходных переходов и развязка на пересечении с дорогой Кубинка — Наро-Фоминск.