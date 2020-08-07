Платные парковки появятся в четырех районах Петербурга

Речь идет о Центральном, Петроградском, Адмиралтейский и Василеостровском районах. Левакин рассказал, что платные парковки, которые появились еще в 2015 году, принесли в казну города 350 миллионов рублей.

«Правда из-за пандемии весной популярность платных парковок упала. Сейчас она снова идет вверх», — заключил он.