Платные парковки организуют в центре Челябинска

В центре Челябинска планируют создать платные парковки. Однако мэр Наталья Котова отметила, что пока проект планируют реализовать в качестве эксперимента. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на радиостанцию «КП-Челябинск».

«Главная задача эксперимента, чтобы платные места не использовались под стоянки для обычных жителей, которые оставляют машины на весь день. Это общественные места, куда приезжают на работу, сделать покупки и уехать, погулять по городу или перекусить», — заявила политик.

Она подчеркнула, что таким образом получится упростить процедуру уборки снега. Платные парковки будут функционировать на протяжении шести месяцев, после будет решаться вопрос об эффективности проекта.