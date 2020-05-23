Платную трассу Москва — Казань могут сдать на четыре года раньше запланированного срока. Об этом в прямом эфире на своей странице в Instagram рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Вчера я определил план действий. Будут еженедельно проводить штаб, чтобы раскачать эту стройку. Как я уже говорил, что ее нормативный срок строительства — восемь лет, хочу попробовать собрать схему за четыре года», — заявил Хуснуллин.

Он уточнил, что новая трасса станет частью масштабного проекта «Европа — Западный Китай».

Работы по строительству трассы Москва — Казань должны начаться в 2021 году. Новая дорога свяжет Москву, Нижний Новгород и Казань. Время в пути от начала и до конца займет около 6,5 часа вместо привычных 12.

Предполагается, что сначала откроют участок трассы из Москвы до Владимира, а потом и оставшийся участок до Казани.

Уже известна и примерная цена проезда по такой трассе. Она составит не более 2,5 тысячи рублей для легковых автомобилей. В целом, тарифы будут идентичны тем, что сейчас действуют на трассе М11 «Нева».