Платную парковку введут в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга | 360°

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Платную парковку введут в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

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В Санкт-Петербурге планируют расширить зону парковки. Она распространится на 153 улицы в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили «Невские новости».

Нововведение вступит в силу 1 ноября. На территории района появится более 11 тысяч парковочных мест. Они будут располагаться на  Большой и Малой Морских улицах, Вознесенском проспекте, набережных Мойки, Фонтанке и канале Грибоедова, а также Сенной и Исаакиевской площадях.

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Также платные места оборудуют на участке Московского проспекта от Сенной до площади Победы, а также на Садовой улице и других дорогах.

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