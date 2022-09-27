Платную парковку введут в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга | 360°

Транспорт 27 сентября 2022, 22:21 Поделиться Telegram

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Viber Платную парковку введут в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

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В Санкт-Петербурге планируют расширить зону парковки. Она распространится на 153 улицы в Адмиралтейском районе. Об этом сообщили «Невские новости».

Нововведение вступит в силу 1 ноября. На территории района появится более 11 тысяч парковочных мест. Они будут располагаться на Большой и Малой Морских улицах, Вознесенском проспекте, набережных Мойки, Фонтанке и канале Грибоедова, а также Сенной и Исаакиевской площадях.

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Также платные места оборудуют на участке Московского проспекта от Сенной до площади Победы, а также на Садовой улице и других дорогах.

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